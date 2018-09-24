На дороге он непроизвольно хмурится, видя машины с цифрами «05» или «13», попутно ругая их в несоблюдении правил безопасного движения. Коды других городов, кроме Астаны, он, скорее всего, не знает.

Блогер и предприниматель Бейбит Алибеков определил 16 признаков настоящего алматинца. Пост о коренных жителях Южной столицы он опубликовал на странице в instagram, пишет Zakon.kz.

«1. В любом, даже в самом плоском городе мира, алматинец найдет верх и низ. Сделав свой выбор, он будет помнить о расположении верха и низа и в последующие свои визиты.

2. На дороге он непроизвольно хмурится, видя машины с цифрами «05» или «13», попутно ругая их в несоблюдении правил безопасного движения. Коды других городов, кроме Астаны, он, скорее всего, не знает.

3. Кстати, алматинец ориентируется в городе исключительно по пересечениям улиц, так что, назвав жилой комплекс местному таксисту, вы вряд ли доедете до пункта назначения.

4. Настоящий алматинец никогда не выбежит из дома при землетрясении, схватив с собой документы.

5. Алматинцы помнят названия всех старых улиц и зачастую путаются в новых. Особенно они расстраивается, когда таксисты не понимают адрес по прежним названиям.

6. Если даже алматинец окончил казахскую школу, то, скорее всего он разговаривает на русском языке.

7. Ему очень не нравится, что в городе много машин, и он считает, что в этом виноваты областные и приезжие. При этом у него самого есть машина, а может и не одна. И еще у жены, у родителей, и у детей.

8. Точно знает, что центр - это театр оперы Абая, а не то, что говорят строители новых жилых комплексов.

9. Настоящий алматинец не знает, существует ли жизнь ниже Ташкентской или там только СТОшки и рынки, а когда ему говорят про Жулдыз или Шанырак, в голове он прикидывает, сколько часов до них добираться на машине.

10. Считает, что в Алматы лучший климат. Потому что на севере жутко холодно, на юге жарко, на западе и востоке тоже скорее всего не очень.

11. Недолюбливает Астану, считая, что столицей должен был остаться Алматы.

12. Даже при наличии автотранспорта, у алматинца есть дополнительное новомодное средство передвижения, вроде велосипеда, электросамоката или гироскутера, который он таскает в багажнике своей машины.

13. Посетил метро пару раз. Первый раз посмотрел сам, во второй показал приехавшим в гости родственникам.

14. Считает, что Виктор Цой тоже коренной алматинец)

15. Замечает, что в криминальных сводках фигурируют одни приезжие, поэтому он их не только не любит, но и побаивается.

16. Алматинцы часто мнят себя инвесторами, они сидят целыми днями в кофейнях и обсуждают большие сделки, но в итоге инвестируют в бизнес этих самых кофеен», - написал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!