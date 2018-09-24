В ближайшее время презентуют 10 топовых объектов туризма

По Балхашу, Баянаульской и Имантау-Шалкарской курортной зане, Астане и другим разрабатываются мастер-планы.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития туристской отрасли в стране министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о работе над картой туристификации, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, вопрос развития туризма заключается в строительстве необходимой инфраструктуры.

«У Алматинского региона для горнолыжного развития есть все предпосылки, что он может стать одним из крупнейших центров. Потому что в данное время Чимбулак есть, и горнолыжный кластер в Табагане есть. Рядом «Лесная сказка» строит свою спусковую лыжную базу. И, конечно, вдали Акбулак. Если мы только на первом этапе их соединим между собой канатной дорогой, то это будет сеть горнолыжной инфраструктуры», - сказал глава ведомства.

По его словам, это сделает популярными не только зимние виды отдыха, но и летние тоже.

«Это будет развивать не только зимние виды отдыха, но и летние, такие как пешеходные, конные, велосипедные туры. В данное время уже сотни тысяч людей сами в летнее время этот горный туризм осваивают. Нам только остается их соединить с инфраструктурой. И тогда не будет необходимости въезжать в Чимбулак, а можно, находясь в Акбулаке, по канатной дороге дойти до Чимбулака. И далее, конечно, нам надо протягивать до Каскелена и Тургень. Но Тургень, как вы знаете, в 1989 году французская компания начала первый этап строительства, и, конечно, все предпосылки есть, что Тургень привлекает огромное внимание международных инвесторов», - пояснил А. Мухамедиулы.

Также он отметил, что в следующем месяце планируется презентовать 10 топовых объектов туризма РК.

«Далее по всем 10 топ-объектам карты туристификации. В том числе, по Балхашу, Баянаульской и Имантау-Шалкарской курортной зане, Астане и другим разрабатываются мастер-планы. Презентация топ-10 объектов туристских объектов в Казахстане для международных инвесторов состоится на первом в истории Казахстана туристском инвестиционном форуме в октябре. И на 16-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске в текущем году 8-9 ноября на тему «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» с участием глав государств Казахстана и России», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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