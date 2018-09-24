Разыскиваемый девять лет казахстанец задержан в Алматинской области

Все это время его разыскивали узбекские правоохранители за преступление, совершенное на территории их страны.

Казахстанец, числившийся девять лет в межгосударственном розыске, задержан в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как сообщили в ведомстве, 48-летнего жителя села Ават, разыскиваемого правоохранителями соседней страны с 2009 года, задержали в Енбекшиказахском районе при проверке документов.

«При проведении процедуры, связанной с документами, мужчину проверили по обязательной в таких случаях полицейской базе. Как выяснилось, девять лет назад он был объявлен в межгосударственный розыск, инициированный стражами порядка города Тортколь Республики Узбекистан. Согласно ориентировке узбекских правоохранителей, мужчина подозревается в хищении или же растрате чужого имущества. Информация об установлении местонахождении подозреваемого уже направлена инициаторам розыска», - сообщили в пресс-службе ДВД.

Сейчас полицейские области ожидают более полную информацию по данному факту.

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