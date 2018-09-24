Авиабилеты в Казахстане могут подешеветь

Но для этого авиакомпании должны будут полностью перейти на отечественное авиатопливо.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития туризма депутаты подняли проблему дорогих билетов на авиаперелеты и железнодорожное сообщение, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил мажилисмен Шавхат Утемисов, большим барьером в развитии туризма является стоимость авиа- и ж/д билетов.

«По ценам на авиа- и ж/дбилеты - это является своего рода большим барьером для развития туризма. К примеру, для российских туристов из Москвы до Астаны чтобы добраться, стоит 20 тысяч рублей, а из Амстердама в Москву стоимость билета составляет 12-13 тысяч рублей. Цены внутренних рейсов Казахстана тоже очень дороги и многие казахстанцы не имеют возможности приобретать. К примеру, из Алматы в Астану стоимость билета составляет 20 тысяч тенге. 20 тысяч, если билет приобретается за несколько месяцев вперед, и он не подлежит возврату», - привел пример парламентарий.

«Конечно, в такой ситуации развитие семейного туризма - вопрос очень сложный. Внутриобластные сообщения отсутствуют, соответствующие сообщения, маршруты или их очень мало. Это все тоже является большой проблемой для развития туризма. Вопрос в связи с этим, формирование доступных цен на авиабилеты, а также более эффективных маршрутов, как будет решаться такой вопрос?» - обратился Ш. Утемисов к представителю министерства по инвестициям и развитию РК.

На этот счет вице-министр ведомства Тимур Токтабаев отметил, что ведомство работает над решением этого вопроса.

«По вопросу на авиабилеты это, наверное, наиболее вопрос, существенно интересующий каждого гражданина в нашей стране. Министерством проводится соответствующая работа. У нас утверждены правила перевозки пассажиров, предусматривающие льготы для детей, пенсионеров, инвалидов, молодежи, они уже действуют. Тем не менее, остается вопрос по стоимости, которая не снижается теми темпами, которыми бы мы хотели. В настоящее время совместно с министерством энергетики проводится работа. Минэнерго - работа в части обеспечения собственным авиакеросином для нашего парка самолетов», - проинформировал он.

По его словам, в следующем году планируется обеспечение практически полностью отечественным авиакеросином.

«Также растет количество регулярных рейсов авиакомпаний. В настоящее время на 15% по состоянию за прошлый год выросло. Это все способствует тому, что стоимость билетов будет падать. Поэтому в данном направлении министерством работа проводится, я думаю, что в следующем году уже ощутимые результаты будут», - заверил Т. Токтабаев.

Вице-спикер Мажилиса Гульмира Исимбаева попросила уточнить по срокам снижения цен на билеты.

«Вы хорошую фразу обронили: стоимость билетов будет падать. А с какого периода? Насколько? Когда гражданам ожидать это снижение цен на авиабилеты? Можете более контрено сказать? Вы сказали, что со следующего года. Так или нет? Снижение цен, вы сказали, цены будут падать на авиабилеты. С какого времени, примерно?» - спросила она.

Вице-министр МИР РК сказал, что все зависит от того, какой будет стоимость авиатоплива.

«Мы с этим связываем основные ожидания наши. Я думаю, что именно с учетом общей экономической ситуации и цен на авиатопливо, в следующем году мы ожидаем, что цены будут более приемлемыми», - считает он.

Ксения Давыдова, Астана

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