Убийство посетителя кафе раскрыто в Темиртау

По факту особо тяжкого преступления начато досудебное расследование.

За убийство 49-летнего посетителя кафе в Темиртау задержан 27-летний местный житель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, 22 сентября текущего года в дежурную часть Восточного отдела полиции УВД Темиртау поступило анонимное сообщение об убийстве. Из него следовало, что в одном из кафе расположенных по пр. Республики, неизвестные нанесли ножевые ранение 49-летнему мужчине, который от полученных ран скончался на месте.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». Полицейские изъяли с места преступления орудие преступления и опросили жителей близлежащих домов. На раскрытие данного преступления был ориентирован весь личный состав УВД Темиртау.

«В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-и летний житель города, который признался в том, что во время ссоры нанес указанные ранения потерпевшему. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование», – сообщили в пресс-службе ДВД.

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