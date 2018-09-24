С каких слов начинает свой день Нурсултан Назарбаев

Еще до того, как стать Главой государства, каждое утро он говорил себе «Ты должен сделать что-то для своего народа».

Президент РК Нурсултан Назарбаев рассказал о своих студенческих временах. Еще до того, как стать Главой государства, каждое утро он говорил себе «Ты должен сделать что-то для своего народа». Отрывок видео интервью опубликовано на странице Телерадиокомплекса Президента в instagram, сообщает Zakon.kz.

«Все же я по характеру мечтатель. С самого детства я чувствовал, что-то такое меня ждет большое впереди. Это всегда со мной было, я даже не понимаю откуда. Будучи студентом политехнического института, иногда утром умываясь, смотрел в зеркало и говорил: "Ты что-то должен сделать для своего народа", - рассказал Нурсултан Назарбаев.

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