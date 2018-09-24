Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

С каких слов начинает свой день Нурсултан Назарбаев

Еще до того, как стать Главой государства, каждое утро он говорил себе «Ты должен сделать что-то для своего народа».

Фото : e-history.kz24 сентября 2018, 11:56

Президент РК Нурсултан Назарбаев рассказал о своих студенческих временах. Еще до того, как стать Главой государства, каждое утро он говорил себе «Ты должен сделать что-то для своего народа». Отрывок видео интервью опубликовано на странице Телерадиокомплекса Президента в instagram, сообщает Zakon.kz.

«Все же я по характеру мечтатель. С самого детства я чувствовал, что-то такое меня ждет большое впереди. Это всегда со мной было, я даже не понимаю откуда. Будучи студентом политехнического института, иногда утром умываясь, смотрел в зеркало и говорил: "Ты что-то должен сделать для своего народа", - рассказал Нурсултан Назарбаев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты