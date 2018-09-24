В Казахстане может появиться туристская полиция

Сейчас изучается международный опыт в этом плане.

На правительственном часе в Мажилисе парламента РК по вопросу развития туризма депутаты подняли проблему безопасности туристов на территории страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос представителям МВД. Для въездного туриста важно все. Мы часто становимся свидетелями негативных отзывов о деятельности правоохранительных структур, барьерах, через которые нужно пройти иностранному туристу. И часто это проблемы взаимоотношения и взаимопонимания. Какие меры принимаются МВД по формированию культуры, этики и стиля работников правоохранительных органов с приезжающими туристами?» - обратилась депутат Ирина Смирнова к представителям МВД.

В ответ на это председатель комитета миграционной службы МВД РК Мурат Кабденов признал, что «отдельные негативные отзывы» по работе правоохранительных органов имеют место быть.

«Касательно отдельных негативных отзывов о деятельности правоохранительных структур… Да, действительно, имеет место быть. Но хотелось бы сказать, что они имеют не массовый характер. По отдельным нарушениям, которые допускают полицейские, министерство, в частности, департамент собственной безопасности проводит сейчас служебные расследования. Соответственные сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности», - пояснил он.

В то же время, по его словам, анализируется ситуация по обращениям иностранных граждан.

«Я хотел бы доложить, что больше положительных отзывов, чем негатива. (…) Сегодня по поручению Главы государства в рамках модернизации правоохранительной системы в целом проводится большая работа. Буквально на днях министр внутренних дел на отчете в Службе центральных коммуникаций доложил о том, что будет пересматриваться полностью система подбора кадров в органы внутренних дел. Мы сейчас тесно работаем с министерством культуры и спорта по разработке госпрограммы по поддержке туристской отрасли. Ряд вопросов мы туда включили. Один из вопросов - в будущем создание туристской полиции, которая будет работать непосредственно с туристами. Там есть определенные функции. Мы сейчас смотрим, изучаем международный опыт», - заключил М. Кабденов.

Ксения Давыдова, Астана

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