Механизм выдачи электронных виз введут в Алматы и Астане до конца года

Это значительно облегчит процесс получения визы и сократит срок до пяти дней.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК сообщил, что до конца этого года в пилотном режиме в аэропортах Астаны и Алматы будет запущен механизм электронных виз для граждан 128 стран, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы все являемся свидетелями увеличения туристских потоков в Казахстан, что само по себе явление историческое на фоне высокой базы прошлого года проведения ЭКСПО-2017. За январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года въездной туризм вырос на 22% и составил 4,2 млн. посетителей, внутренний - на 7% и составил 2,5 млн. посетителей. На 5% увеличился объем оказанных услуг местами размещения и составил 45 млрд. тенге», - сказал он.

По его словам, граждане 64 политически стабильных и развитых государств имеют право безвизового въезда в Казахстан в туристских и иных целях.

«До конца 2018 года введен 72-х часовой безвизовый транзит для граждан Китая и Индии, следующих через города Алматы и Астана. В результате - транзитный поток из Китая через Казахстан увеличился на 60%, в город вышло более 17 тысяч иностранцев, средний чек которых составил 350-500 долларов. До конца года в пилотном режиме в аэропортах Астаны и Алматы будет запущен механизм электронных виз для граждан 128 стран, в том числе Индии, Китая, Ирана, стран Персидского залива. Это значительно облегчит процесс получения визы и сократит срок до пяти дней», - проинформировал министр.

Также А. Мухамедиулы добавил, что сегодня с Узбекистаном обсуждается механизм взаимного признания виз в рамках «Silk Way Visa» для продвижения трансграничных турмаршрутов.

«Благодаря открытию временных туристских переходов на казахстанско-кыргызской Государственной границе и закреплению вертолетного парка на их обслуживание Казахстан впервые за 17 лет вернул стратегическое преимущество на Центральном Тянь-Шане», - уточнил глава ведомства.

По данным МКС РК, основным конкурентом Казахстана на Тянь-Шане является Кыргызстан. За сезон вертолет перевез 1 тыс. 201 туриста и принес экономике страны дополнительных 68 млн. тенге.

Ксения Давыдова, Астана

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