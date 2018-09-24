В ЗКО обсудили вопросы оптимизации подведомственных организаций госорганов

20-21 сентября текущего года ЗКО с рабочим визитом посетила заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Шаимова Айгуль Амантаевна.

В рамках визита А.Шаимова встретилась с акимом области А.Кульгиновым. В ходе беседы были обсуждены актуальные на сегодня вопросы в сфере государственной службы, а именно, вопросы внедрения новой системы оплаты государственных служащих, оптимизации бизнес-процессов государственных органов и подведомственных организаций, финансируемых из бюджетных средств передает zakon.kz.

На встрече с коллективом территориального подразделения Агентства, поздравив с 20-летием становления органов государственной службы, она обозначила приоритеты деятельности Агентства по дальнейшему совершенствованию государственного аппарата Казахстана в русле мировых трендов, а также подробно разъяснила преимущество новой системы оплаты труда государственных служащих.

Рабочий визит А.Шаимовой была продолжена посещением ряда подведомственных организаций города, а также Зеленовского и Таскалинского районов. Среди них АО НК «СПК», ГКП «Коммунальник» Зеленовского района, КГУ «Ресурсный центр по работе с молодежью», Зеленовского района, малокомплектная школа и школа-гимназия «Саулет» Таскалинского района и ряд других организаций. Посещение и личная встреча А.Шаимовой с руководством этих организаций дала возможность подробно изучить направление и специфику деятельности и структуру финансирования этих организаций.

Далее, в большом зале областного маслихата была организована встреча с руководителями, представителями служб управления персоналом и государственными служащими государственных органов. На мероприятии были разъяснены подходы по внедрению новой оплаты труда государственных служащих на основе факторно-балльной шкалы, а также отмечена важность правильного определения ключевых целевых индикаторов в индивидуальных планах работы, от достижения которых будет зависеть размер бонусов.

Рабочий визит А.Шаимовой завершился встречей в малом зале, где состоялся конструктивный разговор с руководителями гоударственных органов, имеющих подведомственные организации. В ходе диалога с каждым руководителем были обсуждены подходы по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, передачи отдельных функций в конкурентную среду либо их консолидация, что позволило бы снизить нагрузку на бюджет и повысить конкурентноспособность организаций.

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