В Бали Барате представлена практически вся уникальная природа острова.

Национальный парк Бали Барат занимает почти 10% площади всего острова. По отзывам гидов Emperum Астана, расположен он на самой оконечности северо-западной части Бали. Официально статус заповедника территория получила лишь в 1917 году, а с 1941 стал считаться индонезийским национальным парком.

В Бали Барате представлена практически вся уникальная природа острова. Опираясь на отзывы туристов Emperum , здесь вы найдете и тропические джунгли, и сухие саванны, сможете прогуляться по зарослям акаций или побродить среди чащи высокогорного леса. Там, где заповедник граничит с морем, расположены охраняемые пляжи и великолепные коралловые рифы. На маленьком островке Менджанган, который тоже относится к территории парка, находится популярный центр дайвингистов. Компания Emperum советует каждому туристу посетить экскурсия по дну моря.

Бали Барат славится не только царством флоры. Мир фауны представлен также широко. Смотря на отзывы гидов Emperum, насчитывают около 200 видов животных. Это кабаны и макаки, летучие лисицы и белки, змеи и морские черепахи, коровы и цапли, индийские олени и леопардовые кошки. Но главная достопримечательность парка компания Emperum считает– балийский скворец. Для этих пернатых, собственно, и создавали Бали Барат. К сожалению, на сегодняшний день осталось лишь 6 особей этих удивительных птиц.

Дорога до парка Бали Барат удобная. Сюда ходят экскурсионные автобусы. Из Ловины ехать часа полтора, из Гилиманука или Пемутерана – всего 15 минут.

Вход – платный. Для туристов важно помнить, что, несмотря на разнообразие ландшафтов, представленных в парке, климат в Бали Барате мало чем отличается от климата на острове. Так же душно и влажно.

Наши туристы посетить парк могут только в сопровождении официального гида Emperum.

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