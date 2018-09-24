Фанаты в Швейцарии закидали футбольное поле геймпадами в знак протеста против киберспорта

Инцидент произошел во время матча "Янг Бойз" - "Базель"

Болельщики закидали поле теннисными мячами и геймпадами во время матча чемпионата Швейцарии между "Янг Бойз" и "Базелем" в знак протеста против киберспорта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

В воскресенье "Янг Бойз" на своем поле обыграл "Базель" со счетом 7:1. В первом тайме судья остановил матч на две минуты, чтобы очистить поле от геймпадов и мячей, брошенных болельщиками.

Фанаты "Янг Бойз" развернули баннер с изображением знака паузы, а также еще несколько баннеров с лозунгами, протестующими против вливания футбольных клубов в киберспорт. Болельщики "Базеля" также развернули баннер, поддержав акцию против киберспорта.

В последние годы футбольные клубы открывают киберспортивные направления. Они подписывают игроков в футбольный симулятор FIFA, а также киберспортсменов, специализирующихся в других дисциплинах. В 2018 году французский "Пари Сен-Жермен" заключил соглашение о партнерстве c китайской киберспортивной организацией LGD Gaming. В августе 2018 года команда PSG.LGD одержала победу на самом чемпионате по Dota 2 The International 2018, который является крупнейшим киберспортивным соревнованием в мире.

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