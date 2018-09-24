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В загоревшемся после аварии автобусе погиб водитель

ЧП произошло на трассе "Астана - Петропавловск".

Фото : соцсети24 сентября 2018, 18:03

В Северо-Казахстанской области в аварии погиб водитель автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры с места жуткого ДТП появились в социальной сети. В департаменте внутренних дел области подтвердили факт столкновения Камаза и автобуса. Трагедия произошла в Аккайынском районе на автодороге «Астана - Петропавловск».

«При столкновении транспортных средств произошло возгорание автобуса, принадлежащего частной организации. Водитель автобуса скончался на месте ДТП, пассажиров в транспорте не было. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Аккайынского РОВД, сотрудники дорожно-патрульной полиции, ЧС», - прокомментировали в пресс-службе.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», в ходе, которого установят причины и обстоятельства аварии.


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