В Астану привезли более 5,5 тонн угля

Большая часть из данного объема – уголь самой популярной марки, шубаркульский.

С 21 по 24 сентября в столицу завезли 81 вагон угля, или 5646 тонн, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Ситуация на рынке угля ежедневно мониторится акиматом Астаны и находится на постоянном контроле. На базе «iКомек 109» создана горячая линия для населения, где можно узнать все о точках продажи и ценах на уголь. Так, за последние три дня в Астану поступило более 5 тысяч тонн твердого топлива. Большая часть из данного объема – уголь самой популярной марки? шубаркульский. В общей сложности с 21 по 24 сентября в столицу завезли 81 вагон угля.

Из них: - 51 вагон марки Шубаркуль, или 3562 тонны; - 24 вагона Майкубы, или 1664 тонны; - 6 вагонов Каражыра, или 420 тонн; Цены на уголь: Шубаркуль – 13 500-14 500 тенге за тонну; Каражыра – 14 000 тенге за тонну; Майкуба – 12 000-12 500 тенге за тонну; Богатырь комир – 8500-9500 тенге за тонну. Общий запас угля в тупиках по состоянию на 21 сентября составляет 7755,2 тонны. Адреса реализации: Герцена, 4/1 Герцена, 6б Коктал, 28/1 Герцена, 6/2 Коктал, 28/1 Жубанова, 35 Коктал, 28/2 Дулатова, 182/1 Литейная, 44 Ст. 40 Макат, 40а

Напомним, управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства подписало меморандумы с реализаторами угля по недопущению роста цен.

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