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Назначен новый заместитель акима Талдыкоргана

Бывший заместитель перешел на должность заместителя акима Талдыкоргана по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Фото : inform.kz24 сентября 2018, 19:00

Приказом акима города Талдыкоргана Дастана Шалтабаева заместителем акима по социальной сфере назначена Сауле Арзанбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сауле Аманбайкызы родилась в 1975 году. В 1997 году окончила Талдыкорганский юридический колледж, в 2001 году окончила Академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция и правоведение».

Общий трудовой стаж 25 лет. Трудовой путь начала секретарем аппарата акима города Талдыкорган. С тех пор работала специалистов отдела аппарата акима, ведущим специалистом отдела внутренней политики, главным специалистом городского отдела внутренней политики, главным специалистом аппарата акима города, руководителем отдела развития языков, до настоящего времени работала руководителем отдела внутренней политики акимата Талдыкоргана.

Бывший заместитель акима Талдыкоргана по социальной сфере Марлен Кольбаев перешел на должность заместителя акима Талдыкоргана по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.


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