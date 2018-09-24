В МВД РК прокомментировали информацию об ограблении казахстанским генералом американца

Выяснилось, что партнер по бизнесу оклеветал казахстанца.

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали информацию о том, что генерал МВД РК ограбил американца, передает Zakon.kz.

«Департаментом собственной безопасности МВД по заявлению гражданина США Ли А.В. о неправомерных действиях начальника ДВД Павлодарской области Аубакирова А.А. проведена проверка, в ходе которой указанные в обращении доводы о рейдерском захвате семьей Аубакировых совместного бизнеса в г. Алматы своего подтверждения не нашли», - говорится в официальном сообщении.

В 2012 году трое граждан, в том числе Ли и супруга Аубакирова А.А. – Аубакирова С.С. создали совместное ТОО. Спустя некоторое время Ли без уведомления соучредителей переписал 50% доли ТОО путем договора дарения на третье лицо. После между соучредителями возник судебный спор, разбирательство по которому продолжается по настоящее время.

1 декабря 2017 года соучредители известили Ли об окончании срока аренды принадлежащего им помещения ТОО, и прекращения с ним дальнейшего сотрудничества. В свою очередь, Ли обратился с заявлением в полицию о рейдерском захвате имущества ТОО, досудебное расследование по которому в настоящее время прервано до вынесения решения суда по гражданским искам.

Одновременно Аубакирова С. обратилась заявлением в прокуратуру по факту мошеннических действий со стороны Ли, связанных с невыполнением взятых на себя обязательств, сроки досудебного расследования по которому также прерваны до разрешения гражданского спора.

Оба указанных уголовных дела в порядке надзора также по жалобам Ли неоднократно изучались прокуратурой и нарушений уголовно-процессуального законодательства со стороны следственных органов, выявлено не было.

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