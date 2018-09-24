В Уральске пропала мать троих детей

По словам супруга, у женщины с 2007 года есть проблемы со здоровьем.

Последний раз 38-летнюю Иралию Камышеву видели вечером 21 сентября в магазине "Трио" в Селекционном, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам супруга Иралии Дмитрия, женщину в последний раз видели продавцы продуктового магазина. Женщина была одета в джинсы темного цвета, в разноцветную футболку и кроссовки.

- 13 сентября она пропала. Заехала к подруге в район 3 школы. Ушла от неё. Телефон оставила дома на зарядке. С собой взяла сумку с документами. При себе были наличные деньги, около 55 тысяч тенге. Таксист 4 дня назад нашел в парке Кирова сумку с документами и привез мне. Денег не было, - рассказал супруг женщины Дмитрий.

По словам Дмитрия, у Иралии с 2007 года есть проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что Иралию дома ждут 3 детей, младшей дочери 8 лет.

Родственники просят всех, кто видел Иралию, или обладает информацией о ее местонахождении, обратиться в ДВД ЗКО или позвонить по номеру 87057610488 ее мужу Дмитрию.

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