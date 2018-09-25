Казахстанцы смогут копить деньги на депозитах по новой системе с 1 октября

Хранить на нем деньги нужно не меньше 2 лет, при этом не пополнять счет.

По решению Нацбанка для отдельных сберегательных вкладов сумма гарантирования вырастет до 15 миллионов тенге. Только вот требования к таким сбережениям - одни из самых жестких, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Несрочные, срочные, сберегательные, но с одной оговоркой - все условия только для вкладов в национальной валюте. Теперь депозиты будут делиться по срокам: в соответствии с длительностью хранения денег, будет расти и ставка вознаграждения. Самый удобный или, как говорят экономисты, ликвидный - это несрочный депозит. Его можно пополнить или напротив снять деньги в любое время, но вознаграждение не превысит 10,5%. Менее гибкие условия по срочным сбережениям, но за это прибыль на сумму будет больше.

«Срочные вклады будут теперь менее ликвидными, в частности, нужно будет уведомить банк за 7 дней до предполагаемой даты досрочного изъятия вклада. Ставки по этим вкладам будут выше, чем по не срочным. Будут также начинаться от 10,5% и далее до 12,5%. Ставка по этим вкладам будет полностью зависеть от срока вклада и от права пополнения этого вклада. Право пополнения уменьшает ставку», - объясняет специалист АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» Елизавета Чикильдина.

Совершенно новое предложение для казахстанцев - это условия сберегательного депозита. Хранить на нем деньги нужно не меньше 2 лет, при этом не пополнять счет. Только в этом случае прибыль составит 13.5%. Бонус к такому вкладу - гарантия от государственного фонда гарантирования депозитов. В случае ликвидации банка, вкладчику вернут до 15 миллионов тенге.

«Не допускается частичное снятие досрочно, то есть вкладчики могут снять только полную сумму вклада и ставка вознаграждения по вкладу будет пересчитана. Будет применяться ставка вознаграждения по вкладам до востребования - не более 0,1 процента», - говорит Елизавета Чикильдина.

Между тем, казахстанцы уже накопили в банках больше 8,5 триллионов тенге. Ровно половина из них, по статистике регулятора, - в иностранной валюте. Между тем, экономисты советуют хранить и копить деньги с помощью разных финансовых инструментов.

«На самом деле там ставки не сильно повысились от текущих, на 2%, по-моему. 13-13.5% годовых - это только депозит в такой долгосрочный период, не пополнения и не снятия. Я не знаю, будет ли спрос со стороны населения для размещения депозитов на такой большой срок. Не забывайте, что разница в ставках в тенге и в долларах - она существенная, 1% в долларах и около 11-12% в тенге. То есть разница вот в эти 10% за год, если доллар расслабит вот на эти 10%, вы на то и выйдете суммарно в тенге», - рассуждает финансовый аналитик Серик Козыбаев.

Регулятор гарантирует казахстанцам сохранность вкладов. До 5 миллионов – на долларовые депозиты, до 10 миллионов - по существующим, и до 15 миллионов по новым сберегательным вкладам. На сегодня 27 банков второго уровня участвуют в системе фонда гарантирования депозитов, который уже выплатил вкладчикам 18,5 миллиардов тенге по обязательствам 4 финансовых институтов.

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