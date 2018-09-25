Верховный муфтий прокомментировал ситуацию с несоблюдением школьной формы в Актобе

По данным городского отдела образования, на начало нового учебного года в школах насчитывалось 43 девочки в платках.

Верховный муфтий Казахстана Серикбай Кажы Ораз прокомментировал ситуацию с несоблюдением школьной формы в Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".





Споры вокруг несоблюдения школьной формы ежегодно разгораются в первых числах сентября. По данным городского отдела образования, на начало нового учебного года в школах насчитывалось 43 девочки в платках. Позже, 15 из них согласились соблюдать школьную форму и стали посещать занятия, а вот 28 учениц с 1 сентября на занятия так и не пришли.

"Родители 7-8 летних девочек, которые учатся в первом, втором, третьем классах неправильно распоряжаются их судьбами. Со временем эти дети должны сами сделать свой выбор и родители не должны настаивать на своем. Мы не должны лишать наших детей будущего. В первую очередь, за это ответственны родители и школа. В этом вопросе нужно найти компромисс, но при этом не нарушать религиозные устои", - заявил Серикбай Кажы Ораз.

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