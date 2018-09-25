Незаконные покупки таможенников в Duty Free будет отслеживать АГДСПК

Инцидент, возможно, рассмотрят и на дисциплинарной комиссии, - отметили в агентстве.

Дело алматинских таможенников, покупавших товары в магазинах Duty free с помощью пассажиров, возьмет на контроль агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Сотрудники таможенной службы закупились в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту Алматы еще в апреле, но известно об этом факте стало только сейчас. Выгодную сделку таможенников зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пассажир, купивший товары в двух магазинах Duty free, сразу у выхода передал пакеты сотрудникам таможенной службы. По данным комитета госдоходов, ими оказались специалист и начальник таможенного поста «Жетысу». При этом сами госслужащие пытались замести следы аферы, вывернув пакеты магазинов беспошлинной торговли обратной стороной. Им объявили выговор. Инцидент, возможно, рассмотрят и на дисциплинарной комиссии, - отметили в агентстве.

- Он сейчас рассматривается, будет конечно подведены итоги. Агентство всегда будет держать на контроле, даже если категория их должностей попадает не под тех людей, которые должны рассматриваться на совете по этике, мы направляем их на решение дискомиссии этого госоргана, - прокомментировал директор Департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.

Представители Агентства рассказали и об успехах в области защиты прав госслужащих. В частности, по данным ведомства, работники госорганов стали меньше работать сверхурочно. Количество таких служащих сократилось на 20%. В агентстве считают, что это произошло из-за введения в офисах госорганов системы автоматического отключения компьютеров по завершению рабочего дня.

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