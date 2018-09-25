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Как Головкин и его тренер переживают поражение от «Канело»

Головкин в рематче проиграл мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО) и лишился титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO.

Фото : sports.kz25 сентября 2018, 08:28

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Абель Санчес рассказал о подходе к своим бойцам после важных поражений, сообщает Sports.kz.

Головкин в рематче проиграл мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО) и лишился титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO.

— Знаете, у нас должны быть короткие воспоминания. Мы должны иметь возможность отодвинуть это на задний план и учиться на таком. Нам нужно вернуться и переделать всё, мы должны учиться из поражений и негативных моментов, — подчеркнул Санчес.

Первый бой Головкина и «Канело» в прошлом году закончился скандальной ничьей. В этот раз «Канело» победил решением большинства голосов судей, однако многие журналисты и фанаты вновь выразили недовольство таким вердиктом.

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