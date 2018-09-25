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Мисс Украину-2018 лишили короны из-за мужа

Для замужних проводится отдельный конкурс - "Миссис Украина".

Фото : kiev.informator.ua25 сентября 2018, 08:54

Оргкомитет Национального конкурса красоты дисквалифицировал и лишил короны его победительницу 23-летнюю Веронику Дидусенко, которая получила титул "Мисс Украина-2018" 20 сентября, и должна была представить нашу страну на конкурсе "Мисс-Мира-2018", сообщает Страна.ua.

Как рассказали в оргкомитете, скандал разгорелся из-за того, что выяснились подробности личной жизни конкурсантки, которые она предпочла срыть. В частности речь идет о замужестве девушки. А для состоящих в браке красавиц участие в конкурсе "Мисс Украина" не предусмотрено, поскольку подразумевается, что все участницы - незамужние. Для замужних проводится отдельный конкурс - "Миссис Украина".

После проведения конкурса организаторы получили подтверждение того, что Вероника была замужем и у нее есть ребенок. О ее семейном положении уже после окончания конкурса сообщили журналисты, которые проживают в одном районе с обладательницей короны.


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