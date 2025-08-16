#АЭС в Казахстане
Мир

В России выбрали самую красивую Миссис

Миссис Россия – 2025, Россия, конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 18:41 Фото: Instagram/tipich.apsheronsk
В Москве 26 августа подвели итоги юбилейного, 25-го по счету, всероссийского конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия – 2025", сообщает Zakon.kz.

Финал прошел в Театральном центре "На Плющихе". Победу в нем одержала 37-летняя Екатерина Семенова из Магнитогорска, пишет ТАСС. 

Семенова работает в сфере управления коммерческой недвижимостью и активно участвует в деятельности благотворительного фонда "Я – Женщина". Ранее она уже завоевывала региональные титулы, такие как "Краса Магнитки", "Краса Уральского федерального округа" и "Жемчужина Магнитогорска". Кроме того, Екатерина – мама семилетнего сына по имени Демид.

В финале конкурса приняли участие 46 женщин из 22 городов России. Самой молодой участнице было 26 лет, а самой возрастной – 63 года. Главным призом для победительницы стала изящная корона ручной работы.

Ранее стало известно, что 51-летняя казахстанка стала финалисткой престижного конкурса красоты в Великобритании. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
