Казахстанский солист группы MBAND номинирован на премию ТЭФИ

Премия ТЭФИ традиционно присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств.

Анатолий Цой из группы MBAND стал финалистом премии ТЭФИ, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном паблике instagram boy band.

"ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. В этом году может состояться настоящая сенсация! Анатолий Цой - финалист в номинации «ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма»! Напомним, в этом году солист группы MBAND стал ведущим шоу #Саранхэ на телеканале@lovectclove. Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ состоится 3 октября 2018 года. Держим кулачки!", - написано в посте.

Премия ТЭФИ традиционно присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

В этом году призы будут вручены в 34 номинациях – в 14 номинациях категории "Дневной эфир" и в 20 номинациях категории "Вечерний прайм". Среди финалистов в номинации "Утренняя программа" (категория "Дневной эфир") — "Утро России" (Россия 1), "ПроСТО кухня" (СТС), "Утро пятницы" (Пятница), "День ангела" (Пятый канал), "Готовим с Алексеем Зиминым" (НТВ). В номинации "Дневное ток-шоу" на победу претендуют "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (Россия 1), "Мужское/Женское" (Первый канал), "Место встречи" (НТВ), "Жди меня" (НТВ) и "Тест на отцовство" (Домашний). В категории "Вечерний прайм" финалистами в номинации "Информационная программа" стали "Вести" (Россия 1), "Время" (Первый канал), "Центральное телевидение" (НТВ), "Новости" (РЕН ТВ), "Все на матч" (Матч ТВ). В номинации "Ведущий информационной программы" будут соревноваться Сергей Брилев ("Вести в субботу", Россия 1), Кирилл Клейменов ("Время", Первый канал), Вадим Такменев ("Центральное телевидение", НТВ), Петр Марченко ("Новости", РЕН ТВ) и Ольга Роева ("Пятница News", Пятница).

Финалисты в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" — "60 минут" (Россия 1), "Время покажет" "Россия: выбор будущего" (Первый канал), "Красный проект" (ТВ Центр), "Следы империи" (Спас).

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