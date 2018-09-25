Сколько валюты купили казахстанцы в августе

Основной валютой спроса является доллар США: на его покупку направлен основной объем расходов (71,1%).

В августе 2018 года казахстанцы купили наличную иностранную валюту (доллар США, российский рубль, евро) на сумму, эквивалентную 343,9 млрд тенге на нетто-основе, что отражает традиционный сезонный спрос в летние месяцы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Основной валютой спроса является доллар США: на его покупку направлен основной объем расходов (71,1%). Доли российского рубля и евро составили 21,0% и 7,5%, соответственно», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по сравнению с августом прошлого года общий объем нетто-продаж наличной иностранной валюты снизился на 4,5%, что было обеспечено уменьшением спроса на доллары США (сокращение расходов на покупку 17,0%). Рост расходов на приобретение наличных российских рублей (на 56,2% по сравнению с августом 2017 года) связан во многом с активизацией использования национальных валют в торговых отношениях, особенно в приграничных областях.

Также рост спроса на наличную российскую валюту объясняется укреплением тенге по отношению к рублю, которое с января по август текущего года составило 7,3% с 5,77 тенге до 5,35 тенге за рубль. Спрос на евро (рост в августе расходов на покупку составил 46,6% по сравнению с августом 2017 года) от периода к периоду остается неустойчивым, увеличиваясь в отдельные месяцы года.

«В целом спрос на наличную иностранную валюту находится на среднестатистическом уровне прошлых лет и определяется необходимостью оплаты личных расходов физических лиц (туристские поездки за границу, денежные переводы за рубеж, диверсификация сбережений), потребностями отдельных категорий малого предпринимательства, ведущего в основном торговую деятельность», - заключили в Нацбанке.

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