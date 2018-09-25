Разработан новый цифровой сервис для водителей

Приложение "Benzuber" упростило водителям заправку автомобиля.

Цифровые технологии все активнее проникают в повседневную жизнь казахстанцев. Для повышения скорости и удобства сервиса в сети АЗС "КазМунайГаз" реализуют проекты "в цифре" - от приложения до электронных талонов и графических штрих-кодов.

Не выходя из машины





"Зима на пороге, а погода в самое холодное время года балует не во всех регионах Казахстана, поэтому для водителей это очень удобно - наловчиться пользоваться мобильным приложением "Benzuber" для заправки авто. Наловчиться – это, наверное, слишком громко сказано. Пользоваться им на самом деле очень просто. Скачал в AppStore или Google play приложение, привязал к нему номер банковской карты, подъехал к любой заправке "КазМунайГаз", выбрал колонку, кликнул ее в приложении и все – бензин начнет поступать. То есть даже из машины выходить не надо, пистолет в бак вставит заправщик", - рассказал мастер АЗС "КазМунайГаз" - Z15 Елубай Шакуанов.

"Очень удобно приложение для мамочек-водителей, которые подъезжают к заправке с детьми в люльках. Когда они заходят расплатиться, мы стараемся принять их без очереди или очень быстро, потому что они все время беспокойно озираются в сторону своей машины, где малыш остался один", - рассказала еще об одном замечательном достоинстве проекта кассир АЗС "КазМунайГаз"-Z15 Замира Темиржанова.

Как оказалось, многие водители просто еще не успели оценить новшество. Узнав, они тут же заходили в свои гаджеты и закачивали приложение, не забывая поблагодарить вежливых кассиров.

"Я уверен, в ближайшее время народ мобилизуется в плане использования заправки через мобильное приложение. Сейчас через "Benzuber" заправляется не много клиентов. Но они довольны, я вижу это по их лицам, когда подхожу к автомобилям", - поделился заправщик АЗС "КазМунайГаз"-Z15 Алан Куатбек.

Единственной, наверное, объективной причиной пока еще не широкого распространения проекта "Цифровая АЗС" можно назвать недавний старт. В Казахстане проект действует менее двух месяцев, и, возможно, потому пока не получил взрывного вирусного эффекта. Впрочем, это – дело времени, ведь модные "цифровые" новинки распространяются достаточно быстро.

Отдельно стоит отметить, что клиенты проекта – обычные водители, привязывая банковскую карту, могут быть совершенно спокойны за сохранность своих персональных данных. Безопасность данных гарантирует банк-партнер.

Коды, цены и акции

Между тем приложение "Benzuber" - не единственное "цифровое" ноу-хау, предложенное в последнее время сетью АЗС "КазМунайГаз" для удобства клиентов.

Например, можно оплатить топливо с помощью QR-кода. О том, как им пользоваться и насколько это удобно, в своем ролике на YouTube рассказал казахстанский блогер Ерлан Сакенов. На видео блогер приезжает на АЗС "КазМунайГаз", показывает кассиру QR-код и заправляет машину. "Очень удобно", - подчеркивает Сакенов.

Как получить QR-код? Если у вас имеется топливная карта, то нужно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте www.azskmg.kz или в мобильном приложении АЗС "КазМунайГаз", выбрать и оплатить удобным способом нужный объем топлива, а затем получить сгенерированный QR-код на почту или смартфон. При оплате на АЗС достаточно показать кассиру данный код на экране любого гаджета, ввести PIN-код - и заправка пошла.

Кроме QR-кода в сети АЗС "КазМунайГаз" с прошлого года активно действует система оплаты топлива через электронные талоны. Они представляют собой штрих-код, в котором зашифрованы марка и объем топлива, считать их могут на любой из свыше 340 автозаправочных станций сети.

Что немаловажно, варьирование цен на рынке АЗС не отражается на цене уже сделанной вами покупки, даже если она была совершена месяц назад.

"Очень выгодно", - так оценивают этот продукт клиенты – представители юридических лиц. В соотношении "наличный/безналичный расчет" водители пользуются 50x50. Во время опроса, к примеру, люди зрелого возраста делились, что предпочитают наличный расчет, так как заправляются редко и заливают обычно полный бак.

Молодежь забегает в помещение станции гораздо чаще и тоже с наличными, чтобы прикупить заодно напитки, выпечку, разные полезные мелочи, которые пригодятся в дороге. Или попить кофе.

Кофе, кстати сказать, на АЗС "КазМунайГаз" очень вкусный, из натуральных зерен, и дешевле, чем из кофе-аппаратов или в кофейнях.

И все же самым главным и практически безальтернативным преимуществом АЗС "КазМунайГаз" сейчас является цена на бензин марки АИ-92. Она ниже, чем на других АЗС, плюс по акции при заправке свыше 20 литров каждый литр обходится на три тенге дешевле. Выгода, как говорится - налицо.

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