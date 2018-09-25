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Курс доллара колеблется в районе 354 тенге

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 353,64 тенге за доллар.

Фото : total.kz25 сентября 2018, 11:32

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 353,64 тенге за доллар (-0,48 тенге), объем торгов – 17,75 млн долларов (-66 250 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3800 тенге за рубль (+0,0633 тенге), объем торгов – 10 млн рублей (+9 700 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,6250 тенге за юань, объем торгов – 900 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 354,5-357 тенге, евро - 416-421 тенге, рос.рубля - 5,38-5,44 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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