Вывозят в Таджикистан и Кыргызстан - Байбек о кражах телефонов

Организована работа, ведется активная борьба - аким Алматы.

Аким Алматы Бауржан Байбек рассказал о вывозе краденых в городе телефонов за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поинтересовался, как местные исполнительные органы ведут борются с кражами. По словам градоначальника, в Алматы в этом направлении ведется активная работа.

"Мы закрыли рынок по продаже сотовых телефонов. Организована работа, ведется активная борьба. Ворованные телефоны вывозят в Таджикистан и Кыргызстан, поэтому раскрываемость таких преступлений низкая. Поэтому мы ведем работу с компаниями.", - сказал Байбек на заседании правительства.

Заместитель начальника ДВД Алматы Нурлан Масимов сообщил, что 70% преступлений в городе приходятся на кражи телефонов. Однако люди приходят с заявлением не сразу и не могут указать место потери.

"Вы думаете, люди сами добровольно оставляют свои сотовые? Как с этим бороться? Завязать на цепь и в карман положить?" – обратился к нему Сагинтаев.

В свою очередь Нурлан Масимов ответил, что в городе закрывают точки по продаже ворованных телефонов.

"Все эти точки находятся в торговых домах мы проводим рейды ворованные телефоны, изымаем. В торговых точках мы закрываем бутики и проводим профилактические беседы с хозяевами. Результат сейчас ощущается", - сказал Масимов.

Ксения Давыдова, Астана.

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