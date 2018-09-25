Сегодня полицейские Астаны переезжают в Ramada Plaza

Там будут находиться 2 учреждения.

На пресс-конференции в правительстве РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов объявил сегодняшний день новым днем рождения ДВД Астаны в связи с переездом в новое здание, передает корреспондент Zakon.kz.

«Можете сегодняшнюю дату записать как день рождения района Байконур и ДВД Астаны. Только что сейчас 13-ым Постановлением принято решение о передаче Ramada Plaza в собственность акимата. Но акимат уже принял решение о передаче его ДВД», - сказал он.

По его словам, в здании бывшей гостиницы будет сделан ремонт.

«Департамент переедет в Ramada Plaza, мы там сейчас начнем ремонт, переустроиться надо, так как функционально не подходит», - напомнил глава ведомства.

Министр также сообщил, что в новом здании будет находиться 2 учреждения: Департамент внутренних дел Астаны и района «Байконыр».

«Естественно, будет часть переездов. Таким образом, мы до конца года мы многие вопросы по городу решим», - заключил К. Касымов.

Ксения Давыдова, Астана

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