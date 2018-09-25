Госслужащие Актау обматерили официантов кафе

Начато служебное расследование.

В отношении сотрудника акимата назначено служебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба акимата города, передает ИнАктау.

"Назначается служебное расследование в отношении главного специалиста отдела государственно- правовой работы аппарата акима города Актау Анесова Ергали. О результатах сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждают свидетели, сняты сотрудник городского акимата с друзьями, которые требуют чек на казахском языке в одном из кафе города. Госслужащие оскорбляли обслуживающий персонал, отказались платить за счет и грозились закрыть заведение.

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции региона изучил видеоролики. В ведомстве отметили, что сотрудник акимата сбежал до приезда наряда, поэтому установить степень его опьянения не представилось возможным. Тем не менее, в отношении государственного служащего проводится досудебное расследование по статье 434 части 1 КоАП РК (Мелкое хулиганство). В отношении двух его друзей также проводится расследование по статье 667 КоАП РК (Неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов).

Позже автор ролика обратилась к пользователям сети и рассказала, что на нее началась настоящая травля из-за видео.

Друзья госслужащего - заместитель руководителя "Корпорация для граждан" Нурбек Канаев и директор парка "Акбота", которые вместе с сотрудником акимата оскорбляли обслуживающий персонал в одном из кафе города и отказывались оплатить счет, записали на видео публичные извинения. Сам госслужащий в видеоролике не появился.

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