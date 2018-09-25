Касымов ответил, уйдет ли он в отставку в случае ареста его заместителей

Если мой заместитель будет уличен в коррупции, все мы должны уйти в отставку - Касымов.

Глава министерства внутренних дел Калмуханбет Касымов ответил, готов ли он уйти в отставку в случае ареста его заместителей по коррупционным обвинениям, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие поправки в закон готовит Антикоррупционная служба.

"Конечно, всегда нужно проверять вину (обвиняемого в коррупции). Если мой заместитель так поступит (будет уличен в коррупции), все мы должны уйти в отставку", - сказал он журналистам на брифинге в Астане во вторник.

Затем журналисты спросили у него прямо, готов ли он уйти в отставку в случае доказательства вины в коррупции его заместителей.

"Да", - ответил глава МВД.

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