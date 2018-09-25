Опубликовано видео задержания замглавы ДГД по Мангистауской области

Подозреваемые с санкции суда арестованы.

Замглавы ДГД по Мангистауской области изобличен в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Видео задержания опубликовано на странице АДГСПК в Facebook.

"Взятка в крупном размере в общей сумме 10 млн. тенге была получена им от гражданина за снижение суммы доначисленных налогов по акту документальной налоговой проверки. Досудебное расследование проводится также в отношении взяткодателя", - говорится в публикации.

Подозреваемые с санкции суда арестованы.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 17,7% зарегистрировано меньше коррупционных правонарушений. В текущем году тенденция к снижению продолжается. Так за 8 месяцев текущего года количество коррупционных преступлений снизилось на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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