Законопроекты по вопросам религиозной деятельности и объединений рассмотрят в Сенате

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов Казахстана.

На расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке рассмотрен проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений", сообщает Zakon.kz.

Целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере религиозной деятельности.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов Казахстана.

В Кодекс об административных правонарушениях, вносятся поправки, предусматривающие административную ответственность за: ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица; совершение руководителем, членами религиозного объединения или религиозным объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных уставом этого религиозного объединения; нарушение требований законодательства по получению духовного (религиозного) образования гражданами в иностранных государствах; проявление религиозного радикализма; использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям.

Отдельные поправки, вносимые законопроектом, направлены на уменьшение размеров административных штрафов, назначаемых за нарушение законодательства о религиозной деятельности.

Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс предусматривают наделение Комитета уголовно-исполнительной системы компетенцией по утверждению правил по организации теологической реабилитационной работы с осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В Закон "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" вводятся новые понятия: "деструктивное религиозное течение", "религиозный радикализм", "участник (член) религиозного объединения".

Законопроект также предусматривает поправки, регулирующие взаимоотношения государства и религии, определяющие компетенцию местных исполнительных органов по вопросам религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющие государственный контроль за деятельностью региональных религиозных объединений.

Также Комитетом рассмотрен проект Закона "О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства – члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства – члена Евразийского экономического сообщества"

Законопроект разработан в целях реализации Концепции согласованной социальной политики государств – членов Евразийского экономического сообщества в части укрепления сотрудничества в области безопасности и охраны труда.

Соглашение направлено на взаимную защиту трудовых прав граждан государств – членов ЕАЭС, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

Документом устанавливается порядок расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного из государств ЕАЭС, временно осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства – члена ЕАЭС в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Реализация Соглашения позволит при расследовании несчастных случаев использовать единую форму акта о несчастном случае на производстве, содержащую всю необходимую информацию о работнике, работодателе и несчастном случае.

Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран – участниц ЕАЭС, принимаются другими странами ЕАЭС без легализации.

Возмещение ущерба здоровью работника, пострадавшего от несчастного случая на производстве производится в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Председатель Комитета Бырганым Айтимова обратила внимание на то, что законодательно не защищены права студентов высших и средних учебных заведений, проходящих производственную практику на предприятиях, расположенных на территории другого государства-члена ЕАЭС. В связи с этим депутат рекомендовала разработчикам предусмотреть норму о том, что расследование несчастных случаев на производстве будет осуществляться не только в отношении работников, осуществляющих деятельность на основании трудового договора с работодателем, но и студентов-практикантов.

Документы переданы на рассмотрение Палаты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!