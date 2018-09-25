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Ребенок чуть не сорвался с 10-го этажа в Астане

Его успел поймать житель из квартиры ниже.

Фото : кадр из видео25 сентября 2018, 15:37

В Instagram опубликовано видео, на котором запечатлено, как маленький ребенок едва не сорвался с 10-го этажа, сообщает Zakon.kz.

"24 сентября, Астана, Победа-Джангильдина. С балкона 10-го этажа чуть было не сорвался ребенок. Благо в последнюю секунду его удалось поймать жителю из нижней квартиры", - говорится в подписи к видео.

Подробности произошедшего сообщили в Комитете по ЧС. Это произошло в районе "Сарыарка". Вызов поступил 24 сентября в 10:16.

"24.09.2018 года в 10:16 поступило сообщение о том, что есть угроза падения ребенка с балкона 10-го этажа по адресу: пр. Женис, 28. По прибытию в 10:22 дежурного караула столичной специализированной пожарной части №2, было установлено, что до прибытия спасателей мальчик 2012 г.р. был спасен от падения соседом с 9-го этажа. Состояние ребенка удовлетворительное, передан родителям. Информация подтвердилась, помощь не потребовалась," - сообщили в КЧС.


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