В Алматинской области подросток жестоко избила пенсионерку

По факту назначены необходимые экспертизы - ДВД.

В Алматинской области 16-летнюю девушку подозревают в избиении пенсионерки, передает zakon.kz.

Дочь избитой женщины обратилась в социальные сети за помощью.

"Меня зовут Улмекен. Я дочь 70 - летней старой бабушки избитой до смерти. Мы живем в Алматинской области. 21 сентября вечером мама вышла во двор. Увидев девушку, которая через сетку ограждения заводит к нам во двор коров, сделала ей замечание. На что девушка толкнула ее", - написала она пост в @kazakh_inform.

Дочь потерпевшей рассказала о том, как избили ее маму. "Она села на нее двумя ногами и всем телом начала избивать мою маму. Сломала палец на правой руке. Тянув мою маму за волосы, начала зверски бить камнем по голове. Сломала ей зуб. Пинала по спине по груди. На некоторое время она потеряла сознание", - отметила Улмекен.

По ее словам, лишь подоспевшие соседи, смогли предотвратить трагедию. "Она продолжала материться и убежала. Позвонили участковому Илийского района Междуреченска. Он все расспросил, сказал вызвать скорую и не пришел. Скорая приехала сразу. У мамы выявили сильное сотрясение и открытый перелом", - продолжила дочь потерпевшей.

Также она рассказала про подозреваемую. "Ей всего 16 лет. Она учится в средней школе на станции Чемолган", - заключила Улмекен.

По информации Спутник, в пресс-службе департамента внутренних дел Алматинской области подтвердили информацию, сообщив, что факт зарегистрирован в ЕРДР (единый реестр досудебного расследования).

"По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. По факту назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", — сообщили в областной полиции.

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