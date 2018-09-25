Безвизовый режим для граждан Индии и Китая может увеличиться с 72-х часов до 120

Помимо этого, в министерстве предлагают расширить перечень стран, имеющих безвизовый режим и включить в него Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и Иран.

В следующем году безвизовый режим для граждан Индии и Китая может быть увеличен с 72-х часов до 120. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр ведомства Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, 72-х часовой безвизовый режим транзита для граждан Китая и Индии дает положительный эффект: количество туристов из этих стран каждый день растет, они выходят в город, тратят деньги и вносят вклад в наш ВВП.

«Едут активно индусы сегодня на Чимбулак, осваивают горнолыжные виды спорта. Любят они снег. У них там снега нет, а если есть, то высоко и холодно. У нас Чимбулак 2 часа подлета с Индии и 72-х часовой безвизовый режим. Сейчас посмотрим, как растет поток, как они осваивают наши отели. Может будем увеличивать количество часов, поставим 96 часов в следующем году, может быть 120. Тоже самое по Китаю», - сказал он.

Помимо этого, в министерстве предлагают расширить перечень стран, имеющих безвизовый режим и включить в него Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и Иран.

«Я назвал фокус стран, на которых мы сосредоточены. Мы должны для этих стран упросить наше визово-миграционное законодательство, визово-миграционный контроль. Они должны более свободно посещать нашу страну», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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