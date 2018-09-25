Студент КазНУ скончался в общежитии при странных обстоятельствах

Был поставлен предварительный диагноз «Отравление». Но не исключается возможность передозировки наркотиками.

Фото : utro.ru

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прокомментировали неожиданную смерть студента 1-го курса из Экибастуза, передает корреспондент МИА «Казинформ». 19-летний Нурдос Айтбаев скончался накануне вечером в комнате общежития. «Это произошло ближе к 8 часам вечера. Днем студенты на мероприятии присутствовали. А к вечеру находились в комнате. А после один прибежал и сказал, что студенту плохо. Мы сразу вызвали скорую и полицию. Скорая помощь приехала, но уже было поздно. Этим делом занялись правоохранительные органы, которые установят истинную причину смерти», - сообщил директор департамента имиджевой политики и связи с общественностью КазНУ Даурен Дюсебаев. Был поставлен предварительный диагноз «Отравление». Но не исключается возможность передозировки наркотиками. «Возможно, потому что это не пищевое отравление. С ним рядом в комнате находился еще один студент, которому 17 лет. Его забрали на допрос следственные органы. Информация по погибшему минимальная. Учебный год только начался, они приехали на учебу в сентябре. Недавно получили комнаты в общежитии. Нам известно, что он из многодетной семьи. Мы сами в шоке. Это такое горе для родных. Мы готовы оказать материальную помощь его семье. Студенты всегда находятся под контролем преподавателей и кураторов, везде установлены видеокамеры. Но это взрослые люди, совершеннолетние. Мы не можем следить за каждым, кто и куда ходит. Такое от нас не зависело. Парня молодого жаль, по такой глупости это случилось...», - добавил Даурен Дюсебаев. Погибший 19-летний парень - студент механико-математического факультета КазНУ. Поступил в учебное заведение по образовательному гранту.

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