К городу Арысь впервые начали подводить голубое топливо

На эти цели из областного бюджета выделены денежные средства в размере 88,9 млн. тенге.

На сегодняшний день ведутся работы по газификации города Арысь. В ходе пресс-тура, организованного пресс-службой акима Туркестанской области, представители СМИ с ознакомились с коммунальными проблемами города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Отметим, в настоящее время ведется работа по обеспечению природным газом населенных пунктов сельских округов Акдала и Кожатогай города Арысь. На эти цели из областного бюджета выделены денежные средства в размере 88,9 млн. тенге.

"По первому этапу на строительство объектов из областного бюджета в этом году было выделено 884 млн. тенге, на 2019 год предусмотрено выделение 500 млн. тенге, на 2020 год - 1581 млн. тенге. На реализацию второго этапа из республиканского бюджета на текущий год выделено 719,8 млн. тенге, на 2019 год - 219,7 млн. тенге. В случае полного завершения всех работ, около 50 тысяч жителей нашего города будут обеспечены голубым топливом. В целом, в 2018-2025 годах природным газом планируется обеспечить 26 пригородных населенных пунктов. На сегодня это 99,5% городского населения", - сказал М.Адырбек, аким города Арысь.

Наряду с этим, решаются вопросы обеспечения населения питьевой водой. В настоящее время ведутся работы по строительству магистральных водопроводных сетей в микрорайонах Талдыкудук и Отрар. Согласно плану работы на этом участке намерены завершить до конца текущего года.

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