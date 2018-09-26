Декорации "Игры престолов" станут развлечением для туристов

Некоторые декорации телешоу уже можно посетить.

Представители телеканала HBO собираются превратить в туристические объекты некоторые декорации популярного сериала "Игра престолов", а именно замки в Северной Ирланлии. При этом хорватские декорации телешоу уже можно посетить, сообщает Вести.Ru.

Сейчас в планах у HBO сделать аттракционы из замка Уорд (Винтерфелл в сериале) и каменоломни в деревне Магераморн (Черный замок).

В этих местах будут костюмы, объекты другие вещи со съемок фантастического сериала по книгам Джорджа Мартина. Несколько позже для туристов откроют Королевскую гавань, которая возведена возле Армоя.

В настоящий момент посетить можно еще одну часть гавани, которая расположена в Хорватском городе Дубровник.

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