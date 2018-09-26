Въезд в Астану может стать платным

Платный въезд планируется организовать только в утренний час пик, в межпиковый период проезд для любого вида транспорта будет полностью бесплатный.

Платный въезд планируется организовать только в утренний час пик, в межпиковый период проезд для любого вида транспорта будет полностью бесплатный, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда инфо.

В целях снижения нагрузки на дорожную сеть города, на стадии проработки находится проект платного въезда в город. Об этом сообщил первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун на очередной сессии городского маслихата.

«Проведенные исследования и комплексный анализ влияния въезжающего транспорта в столицу в часы пик показали, что внедрение платности въезда с 7 до 9 утра в зависимости от категории транспорта позволяет увеличить среднюю скорость потока движения транспортных средств на 15-20%. Реализацию данного проекта запланировано провести в рамках ГЧП», - пояснил замакима.

Он подчеркнул, что платный въезд планируется организовать только в утренний час пик, в межпиковый период проезд для любого вида транспорта будет полностью бесплатный.

На сегодняшний день, по его словам, в город ежедневно въезжают/выезжают в среднем 82 000 транспортных средств по шести въездным магистралям: (Астана-Караганда, Астана-Костанай, Астана-Павлодар, Астана-Косшы, Астана-Коргалжын, Астана-Кокшетау). Основная нагрузка приходится в утренние часы пик с 07.00 до 10.00 – 13 500 автомобилей (около 17%).

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