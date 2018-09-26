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Обнародованы ранее неизвестные снимки первых залпов Второй мировой войны

На фотографиях видны последствия обстрела: горящий причал и разрушенные портовые сооружения Данцига.

Фото : © AP Photo26 сентября 2018, 08:54

Альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны был выставлен на продажу на аукционе в Великобритании, об этом сообщает РИА Новости.

На снимках, которые сделаны немецким матросом, запечатлены первые орудийные залпы войны, которые произвел рано утром 1 сентября 1939 года немецкий эскадренный броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" по польской базе Вестерплатте в Данциге (ныне Гданьск — ред.).

На фотографиях также видны последствия обстрела: горящий причал и разрушенные портовые сооружения Данцига.

Данные снимки, которые, как отмечает Daily Mail, ранее никогда не публиковались, в 1960-е годы попали в руки британского историка. Ожидаемая стоимость альбома — около 250 фунтов стерлингов (21,6 тысячи рублей).

Вторая мировая война — крупнейшая в истории человечества война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанических театрах.

Датой начала войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия начала свое вторжение в Польшу, после чего Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии.


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