Федерация тенниса Казахстана воспитывает чемпионов

В Федерации хотят добиться еще большего соперничества внутри страны за счет увеличения числа кортов (сейчас их не хватает для всех желающих), тренеров и начинающих спортсменов.

Сборная команда Казахстана по теннису до 12 лет заняла 3-е место на чемпионате Азии (ITF Asian 12&Under Team Championships 2018) в Астане. Казахстанские спортсмены, как девочки, так и мальчики проиграли только сборным Китая и Тайланда. Всего в финале турнира участвовало 13 стран, передает корреспондент Zakon.kz.

В прошлом году, команда мальчиков из Казахстана заняла 5-е место в турнире, девочек – 3-е (после Японии и Кореи). Улучшить результаты Федерации тенниса удалось благодаря хорошей подготовке юных теннисистов и поставленной работе по улучшению качества преподавания детей до 12-ти лет. Также в этом году состав сборной был практически полностью обновлен (за исключением Жанель Оспановой).

«Мы понимаем, что конкурентоспособность азиатского тенниса растет (теннисисты из Азии входят в ТОП-100 игроков мира – от авт.) и мы не должны отставать. У нас много талантливых детей. Тот факт, что новый состав смог показать такой высокий результат, говорит о наличии в стране достаточного количества теннисистов в каждой возрастной группе. Если раньше мы могли назвать только 5-6 имен ведущих теннисистов, затем шли резервные и переменные составы, то теперь, в течение года лидерские позиции постоянно меняются среди 10-16-ти теннисистов. Это говорит о высокой конкуренции и прогрессе», - рассказал в интервью вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

В Федерации хотят добиться еще большего соперничества внутри страны за счет увеличения числа кортов (сейчас их не хватает для всех желающих), тренеров и начинающих спортсменов. Все талантливые теннисисты уже через полгода занятий попадают «на карандаш» - за ними наблюдают, создают условия, ведут к победам, применяя индивидуальный подход.

«Мы хотим, чтобы каждый теннисист получил максимальную возможность достичь вершины. Конечно, у каждого свой потолок, и мы не знаем, кто чего добьется, но наши теннисисты имеют потенциал уже на уровне Азии, сейчас мы готовим детей к серии итоговых турниров в Америке. Поедет сборная до 12-ти, 14-ти, и 18-ти лет. В 2017 году, на аналогичном итоговом турнире Оранж Боул в США, наш Достанбек Ташбулатов стал серебряным призером. Конечно, и в этом году, мы хотим выступить достойно и получить неоценимый опыт», - сказал Доскараев.

На данный момент, теннисисты сборной погрузились в учебу, как и школьники по всей стране. Ее никто для спортсменов не отменял. Более того, за плохую успеваемость детей отстраняют от тренировок.

«У дисциплинированного спортсмена везде должен быть полный порядок - и с успеваемостью, и с успехом на корте. Такое сопряжение позволяет добиться хороших результатов. Планка в школе - оценки не ниже «4» и «5». По-другому – никак», - объяснил спикер.

По его словам, общеобразовательная школа хорошо помогает Федерации. И теннисист ни в коем случае не должен отводить ей второстепенную роль. Есть родители, которые делают большой акцент на теннис, переводят детей на дистанционное обучение и меньше времени уделяют школе.

«Мы постоянно говорим с такими родителями и работаем сообща по воспитанию детей. Стараемся направлять родителей по многим аспектам (питание, режим сна, психологические моменты). Невозможно за год воспитать Шарапову или Надаля. Это долгий путь и пренебрегать школьным обучением, где ребенок развивается в социуме, нельзя. Поэтому мы делаем акцент на всестороннем развитии - уделяем внимание умственному, духовному и физическому развитию ребенка», - добавил он.

Сейчас сборные команды готовятся к азиатской серии турниров и чемпионату Азии в Таиланде, а также к чемпионату во Франции (неофициальный чемпионат мира до 14 лет). Отборочный тур, которого пройдет в Индонезии.

«Они будут все служить подготовкой к американской серии. К основной сборной теннисистов, которые играли Чемпионат Азии, обязательно добавятся ребята из резервного состава, потому что мы должны всем давать одинаковые шансы. Мы не знаем, кто выстрелит в этот раз. Так часто бывает, что игроки №5 или №6 обходят первые номера. Тот, кто более «голодный» и «заряженный»», - рассказал Доскараев.

Сегодня в Казахстане созданы прекрасные условия для развития теннисистов всех возрастных категорий. Проводится свыше 150 турниров только для теннисистов до 10 лет. Для детей до 14 лет существуют не только республиканские турниры, но и Азиатская серия ATF. Для теннисистов до 18 лет и старше, в республике проводится свыше 30 турниров различных категорий мирового рейтинга (ITF Futures, ATP Challenger). Так что, для продвижения в мировой таблице даже выезжать никуда не надо.

«Выезжать все же нужно, чтобы сравнить себя с другими. У себя мы ежегодно собираем свыше 20 тысяч теннисистов, проживают в течение 2-3 недель, повышают свое мастерство, участвуя в турнирах, и, конечно же, знакомятся с городами нашей страны. Многим нравится Казахстан, отмечают различие Астаны, Алматы, Шымкента. Буквально 5-6 лет назад, на наши соревнования приезжали уже знакомые всей теннисной общественности игроки. Теперь каждый год мы видим новых игроков со всего мира, из США, Австралии, Аргентины, Бразилии. Так было на серии турниров в Шымкент, Алматы, Астаны, Усть-Каменогорск, Уральск. Мы последовательно расширяем географию тенниса по всем регионам Казахстана. И все удивляются уровню развития тенниса, подготовленности кортов и тому, как хорошо у нас играют дети», - рассказал вице-президент Федерации.

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов давно сформулировал цель своей работы – сделать теннис любимым спортом каждого казахстанца. Для этого была проведена колоссальная работа по строительству теннисных кортов и центров в каждом городе страны, была снижена цена на занятия. Так, аренда открытого корта на час в летнее время в зависимости от региона варьируется от 1000 до 3500 тенге (крытые корты, в среднем, стоят в 1.5 раза дороже). Результат - в Национальном теннисном центре Астаны (24 корта) 200 человек ждут своей очереди, чтобы попасть в секцию тенниса.

«Поэтому начинается строительство второго теннисного центра с 16 кортами в парке «Жеруйык-2». В Актау тоже очереди на запись в секции, будем увеличивать количество кортов, и строить новый теннисный центр. Договоренность с областным акиматом уже есть. В Караганде мы строим еще один теннисный центр в центре города, в парковой зоне. Буквально в начале октября открывается второй теннисный центр в Актобе. Кстати, это уже второй после теннисного центра в Петропавловске, построенный в рамках программы ГЧП (государственно-частное партнерство). В Алматы, несмотря на недавнее открытие теннисного центра «ЭЙС», будет построен еще один», - рассказал он.

Навстречу Федерации и развитию тенниса идут теперь и местные власти, и бизнес. Ряд центров строится за счет средств местного бюджета. Ведется важная работа по привлечению спонсоров. Так, строительство теннисного центра «ЭЙС» в Алматы, обошлось Президенту Федерации Тенниса в сумму, превышающую 5 млн. долларов, это плюс к 60 млн., уже вложенным им лично за 11 лет на посту президента федерации. Теннисный центр соответствует всем международным стандартам: это 10 кортов с испанским покрытием корта GreenSet, 2 тренажерных зала, где могут заниматься игроки сборной команды и дети всех возрастов, медицинский пункт, раздевалки, кабинеты инструкторов, конференц-зал, пункты питания и т.д.

«Раньше, в общении с тренерами, родителями, а в особенности с функционерами управления спорта в регионах, сквозила неуверенность, станет ли теннис популярным на местном уровне, привлечет ли детей. Сегодня почти во всех регионах слышим одно - когда построят еще один теннисный центр?! Одного уже недостаточно».

Татьяна Ковалева, Астана

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