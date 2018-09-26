Особняк Бишимбаева станет сельским домом культуры

Однако, имеются коммунальные долги.

В коттедже экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева откроют сельский дом культуры, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Пока экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев отбывает наказание за хищения, в коттедже, который он построил для себя, уже вскоре будут петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Но не в его честь. Конфискованный особняк площадью более 500 квадратных метров передали в районный отдел культуры.

"Нас очень радует то, что на сегодня этот объект передан нам на баланс. Мы планируем до конца года открыть здесь кружки. Мы планируем открыть эстрадно-вокальный кружок, народников, фольклор. И вот этот большой холл - мы бы хотели посадить здесь оркестр", - рассказала Айгуль Суюнжанова, руководитель отдела культуры и развития языков Целиноградского района Акмолинской области.

Загородный домик Бишимбаева, на который он потратил свыше 60 миллионов тенге, в дом культуры превратили по решению районных чиновников. Экс-министру, наверное, и не снилось, что в коттедже с несколькими спальнями, сауной и бассейном будет отдыхать не он с друзьями и коллегами, а неизвестные ему люди. Впрочем, и досуг будет совсем другого характера. Никаких бассейнов и бань – все будет очень культурно.

Полностью изменить стилистику коттеджа до конца пока не удалось. Уж больно много мебели в нем находится. Имеются и коммунальные долги. Только за свет владелец задолжал свыше 120 тысяч тенге.

Властям предстоит решить только одну проблему. Земля, на которой находится коттедж, принадлежит тёще Бишимбаева. Участок необходимо выкупить, чтобы официально зарегистрировать дом культуры. Вот только женщину пока никто не может найти.

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