Возобновлена подача холодной воды в северной части Алматы

Подача воды по распределительным сетям была возобновлена вечером 25 сентября.

Прерванное из-за плановой реконструкции Талгарских водоводов холодное водоснабжение Алатауского, Жетысуского и Турксибского районов досрочно восстановлено в полном объеме ночью 25 сентября, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы длились круглосуточно. Участвовало 28 ремонтных бригад, укомплектованных спецтехникой, сварочным и насосным оборудованием.

Завершение комплекса мероприятий по замене запорно-регулирующих арматур на крупнейшем водоводе города, находившихся в эксплуатации более 50 лет, даёт широкие возможности в организации более гибкой системы управления водоснабжением и обеспечении бесперебойной подачи воды жителям северных и западных территорий Алматы.

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