Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Возобновлена подача холодной воды в северной части Алматы

Подача воды по распределительным сетям была возобновлена вечером 25 сентября.

Фото : Общественное мнение26 сентября 2018, 10:28

Прерванное из-за плановой реконструкции Талгарских водоводов холодное водоснабжение Алатауского, Жетысуского и Турксибского районов досрочно восстановлено в полном объеме ночью 25 сентября, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы длились круглосуточно. Участвовало 28 ремонтных бригад, укомплектованных спецтехникой, сварочным и насосным оборудованием.

Завершение комплекса мероприятий по замене запорно-регулирующих арматур на крупнейшем водоводе города, находившихся в эксплуатации более 50 лет, даёт широкие возможности в организации более гибкой системы управления водоснабжением и обеспечении бесперебойной подачи воды жителям северных и западных территорий Алматы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты