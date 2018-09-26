Алматинского фармацевта наказали за продажу Трамадола без рецепта

Трамадол является анальгетиком, содержащим в своем составе психотропное средство.

Фармацевт алматинской аптеки реализовавшая без рецепта врача препарат Трамадол, содержащий в своем составе психотропное средство, должна будет выплатить штраф в размере 70 МРП. Соответствующее постановление о привлечении к административной ответственности вынесено департаментом Комитета фармации МЗ РК по Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам и.о. руководителя департамента Комитета фармации Мурата Мухамедьярова, проверка деятельности алматинской аптеки проводилась на основании обращения активистов фонда "Свободные Люди" в Facebook.

"Мы провели проверку фактов, указанных в обращении Ольги Агаповой, активиста фонда "Свободные люди". На момент проверки препарата Трамадол в остатках аптеки не было. На ранее реализованный объем лекарства в аптеке имелись все установленные приходные документы, а также заключение о безопасности и качестве. Однако, нам удалось выявить факт отпуска одной упаковки препарата Трамадол без рецепта врача. Нарушение признал и сама фармацевт работающая в аптеке", - пояснил Мурат Мухамедьяров.

Он также объяснил, что препарат Трамадол является анальгетиком, содержащим в своем составе психотропное средство, который отпускается пациентам при злокачественных новообразованиях, травмах и в послеоперационном периоде только по назначению врача.

"Безрецептурный отпуск этого препарата подлежит административному взысканию в виде штрафа, который должен быть внесен в доход государственного бюджета не позднее 30 дней со дня вступления штрафа в законную силу. По истечении этого срока фармацевт, допустившая нарушение, должна будет обязательно представить нам квитанцию об уплате штрафа, иначе постановление будет исполнено в принудительном порядке", - сказал Мурат Мухамедьяров.

17 сентября в Facebook появился пост волонтера фонда "Свободные люди" о свободном безрецептурном отпуске препарата Трамадол в аптеках Алматы. В посте также было опубликовано видео, в котором "тайный покупатель" фонда приобретает трамадол без рецепта, а фармацевт аптеки отказывается выдать фискальный чек.

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