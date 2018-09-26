Сбивший двух девушек водитель скрылся в Алматы

Состояние пострадавших крайне тяжелое.

Водитель иномарки, предположительно BMW, на большой скорости совершил наезд на двух девушек, перебегавших дорогу в неположенном месте и, не останавливаясь, скрылся с места аварии, передает Спутник.

ЧП произошло по проспекту Раимбека, не доезжая улицы Отеген батыра.

Как рассказали очевидцы происшествия, две девушки пытались перебежать проезжую часть буквально в нескольких десятках метров от надземного пешеходного перехода. В этот момент водитель иномарки, предположительно BMW, ехавший по Раимбека на запад на большой скорости, не успел среагировать на их внезапное появление на дороге и совершил наезд. Удар оказался такой силы, что пострадавших буквально разбросало по дороге, а их вещи и предметы одежды собирали в радиусе нескольких десятков метров.

Тем временем водитель иномарки, даже не притормозив, с места происшествия скрылся.

Бригадами неотложки, прибывшими по вызову, обе пострадавшие были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое и никаких прогнозов не делают. Одна из девушек в момент осмотра находилась без сознания.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Последние собирают и исследуют осколки фар и частицы краски, оставшиеся от скрывшейся после наезда иномарки.

Оперативники же опрашивают свидетелей чрезвычайного происшествия с целью установить номер автомашины. Также сотрудниками отдела розыска изучаются кадры с камер видеонаблюдения, которых по проспекту Раимбека установлено множество.

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