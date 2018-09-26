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Полицейские Астаны бросили вызов алматинским коллегам

Столичные полицейские устроили челлендж.

Фото : кадр из видео26 сентября 2018, 12:14

Полицейские Астаны устроили челлендж. Видеозапись в Facebook опубликовала пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как сотрудники полиции в бронежилетах отжались десять раз на территории EXPO. Эту эстафету они передали полицейским Алматы.

В ДВД Астаны отметили, что эта акция проведена в поддержку здорового образа жизни.


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