Полицейские Астаны бросили вызов алматинским коллегам

Столичные полицейские устроили челлендж.

Полицейские Астаны устроили челлендж. Видеозапись в Facebook опубликовала пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как сотрудники полиции в бронежилетах отжались десять раз на территории EXPO. Эту эстафету они передали полицейским Алматы.

В ДВД Астаны отметили, что эта акция проведена в поддержку здорового образа жизни.

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