Полицейские Астаны отработали вызов из Великобритании

Столичные полицейские оперативно отреагировали на вызов, поступивший к ним из Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны 12 сентября, к ним обратился гражданин Великобритании, который был обеспокоен из-за полученного SOS-сигнала от своего сына, уехавшего в Казахстан для участия во Всемирных играх кочевников.

"Молодой человек, прибывший из Англии, внезапно перестал выходить на связь, что вызвало тревогу у его родителей. Сотрудники полиции, получив информацию, незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. С помощью Сети они связались с отцом иностранца и в ходе переписки получили всю необходимую информацию о потерянном госте столицы", – рассказали в ДП.

Полицейским удалось установить местоположение 29-летнего иностранца, который, как выяснилось, последние два дня не выходил на связь, находясь все это время в гостинице. Родители были обеспокоены, полагая, что их сын потерялся.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность туристской полиции и жителям Казахстана за оперативные действия, которые позволили быстро найти моего сына и убедиться в его безопасности. Находясь в Англии, я был в сильном беспокойстве, но благодаря вашим усилиям ситуация разрешилась благополучно. Спасибо всем вам," – сказал великобританец в своем видеосообщении.

Ранее полиция Астаны рассказывала, в какие неприятности попадают иностранные гости Игр кочевников.