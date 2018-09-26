Когда в Казахстане ожидается начало сезона гриппа

В министерстве обсудили готовность регионов к эпидсезону.

Эпидемический сезон ОРВИ (гриппоподобных заболеваний) и гриппа начнется уже в октябре 2018 года и продлится до мая 2019-го, передает Zakon.kz со ссылкой на КООЗ МЗ РК.

26 сентября под председательством главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина состоялось селекторное совещание по готовности регионов к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ, а также о мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости в эпидсезоне 2018-2019 годов.

На совещании рассматривался вопрос готовности лечебных организаций республики к проведению вакцинации против гриппа, оказанию первичной медико-санитарной помощи, стационарной помощи больным гриппом и ОРВИ и мерах принимаемых по их предупреждению среди населения Республики Казахстан. Наряду с этим также обсудили готовность вирусологических лабораторий к проведению исследований на грипп и другие ОРВИ.

Медицинские учреждения республики готовы к предстоящему эпидемическому сезону - сообщили на совещании.

Для охвата вакцинацией против гриппа лиц группы риска на бюджетные средства закуплена и доставлена в регионы 1 605 891 доза российской вакцины «Гриппол +», содержащая антигены штаммов против гриппа А(H1N1), A(H3N2) и гриппа типа В. В эту категорию риска входят: дети подлежащие медицинскому наблюдению, часто болеющие дети, дети домов ребенка, детских домов, контингент домов инвалидов и престарелых, лица с хроническими заболеваниями и сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре. Каждая из этих групп риска подвержена наиболее тяжелым формам болезни.

Для проведения вакцинации против гриппа по республике организовано 3428 прививочных пунктов, которые обеспечены необходимым оборудованием.

В целях своевременного оказания медицинской помощи для вызовов и консультаций в медицинских организациях республики выделено 1226 телефонов, для обслуживания вызовов на дому дополнительно выделено 1025 единиц автотранспорта на дому, а для госпитализации тяжелых больных с ОРВИ и гриппом определен резервный коечный фонд (5000).

Также для оказания специализированной помощи в медицинских организациях республики создан резерв противогриппозных препаратов. На сегодня в Казахстане имеется запас 50 000 упаковок Тамифлю и 10 000 препарата «Реленза». Стационары обеспечены оборудованием и средствами для оказания интенсивной терапии.

В аптеках имеется достаточный запас противовирусных препаратов и одноразовых масок.

"Необходимо отметить, что в целом благодаря проводимой информационно-разъяснительной работе в текущем году в Казахстане среди отказывающихся от вакцинации отмечается резкая тенденция увеличения числа людей, изменивших свое мнение о вакцинации. За 8 месяцев из их числа получили прививку 2220 человек, тогда как в 2016 году - только 250 человек", - отметили в ведомстве.

Справочно: Механизм развития гриппозной инфекции имеет ряд особенностей. Первые симптомы гриппа зависят от количества вирусных частиц, попавших в организм, состояния иммунной системы человека, типа вируса. Болезнь начинается с инкубационного периода. От заражения до появления первых симптомов проходит от нескольких часов до нескольких дней (в среднем 2-4 дня). Симптомы заболевания нарастают очень остро, поэтому пациент не всегда точно указывает на начало болезни.

Следует помнить, о симптомах, требующих экстренной помощи: температура выше 38-40°С, которая сохраняется дольше 3-5 дней, сильные головные боли (не проходят после приема обезболивающих препаратов), а также одышка, нарушения сознания, судороги, геморрагические высыпания на коже.

Самой эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация, которая проводится в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь месяц).

Кроме вакцинации против гриппа, есть еще и неспецифические меры профилактики как гриппа так и других гриппоподобных заболеваний (ОРВИ). Такие как:

- ограничение времени пребывания в местах массовых скоплений людей;

- использование одноразовых масок в закрытых помещениях и местах скопления людей;

- по возможности ограничить контакт с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;

- чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

- промывание полости носа солевым раствором, особенно после улицы и общественного транспорта;

- часто проветривать помещение, в котором находитесь;

- регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;

- увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;

- употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, шиповник, облепиха, смородина, лимон и др.);

- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.

Ведите здоровый образ жизни, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

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