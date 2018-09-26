Какие дороги перекроют на "Тур Алматы-2018"

29 и 30 сентября автомобилистам необходимо корректировать свой маршрут движения так, чтобы избежать дорожных заторов.

С 29 по 30 сентября в южной столице пройдет международная профессиональная шоссейная велогонка "Тур Алматы 2018". В связи с этим автомобилистам необходимо корректировать свой маршрут движения в эти дни, чтобы избежать заторов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Тура Алматы-2018".

Как отмечено в сообщении, год назад гонка впервые получила статус многодневной и этой осенью вновь пройдет в два этапа. В этот раз организаторы планируют повторить прошлогодний опыт по динамичному перекрытию дорог во время движения велосипедистов на первом и втором этапах.

Это значит, что в оба дня - 29 и 30 сентября дороги будут перекрыты только в те моменты, когда по ним будут ехать участники гонки. Как только пелотон проедет по определенной улице, движение будет возобновлено.

29 сентября (первый этап):

На 9:45 запланирована презентация команд - участниц "Тура Алматы". Поэтому движение по площади "Астана" будет перекрыто с 09:30 по времени Астаны.

Сам этап стартует в 12:00 также с площади "Астана". Во время этого этапа гонщикам предстоит провести 7 городских кругов по 26,1 километра. Гонка пройдет по следующему маршруту:

От площади "Астана" по улице Толе би до проспекта Достык, затем вверх до улицы Сатпаева и уже по ней до проспекта Назарбаева.

По этому проспекту велогонщики поедут вверх до Аль-Фараби. Самый протяженный участок гонки как раз пройдет по этому проспекту - сначала в восточном направлении спортсмены поедут до Мустафина, развернутся и поедут обратно до проспекта Сейфуллина.

По этому проспекту гонка пойдет уже вниз до Сатпаева, затем налево до Байзакова, потом вниз до Абая. По Абая маршрут пройдет до Желтоксан - потом снова вниз до Толе би и, собственно, поворот к площади «Астана», где и пройдет финиш.

Ориентировочно завершить этап гонщики должны в районе 16:00 по времени Астаны. Таким образом, подчеркиваем: с 9:30 до 17:00 на озвученных выше участках дорог будет временное ограничения движения!

30 сентября (второй этап):

Старт этапа пройдет в 11:00 у здания "Халык Арены". Здесь велосипедисты пройдут 4,5 круга по "ВОАД-Аль-Фараби" с разворотом у Парка Первого Президента. А затем самая развязка гонки пройдет на финишном отрезке от Парка Первого Президента сначала до проспекта

Достык и вверх до высокогорного катка Медео. На этом участке движение будет ограничено с 10:30 до 16:00.

"Уважаемые жители Алматы и гости Южной столицы, мы просим извинения за определенные неудобства. Наша задача - доставить минимум дискомфорта тем, кто не планирует посетить гонку в качестве зрителя. Всех остальных мы приглашаем поболеть за казахстанские команды - им будут противостоять велогонщики из 15 стран мира! Также напомним, что для зрителей финишного отрезка у "Медео" будут предоставлены бесплатные автобусы, которые начнут курсировать с 10:00 до 12:00 с пересечения улиц Курмангазы и Достык (напротив ресторана "Дариджани"). Также после финиша всех желающих бесплатно на этих же автобусах спустят вниз", - сообщили в пресс-службе "Тура Алматы-2018".

"Тур Алматы"- одна из крупнейших велогонок в Средней Азии и за недолгую историю существования успела вызвать большой интерес как среди спортсменов и фанатов велоспорта, так и среди туристов. Прямую трансляцию гонки ежегодно смотрят в 60 странах мира по телеканалу «Eurosport». Благодаря этому миллионы зрителей могут насладиться красивейшим городом Казахстана, проникнуться атмосферой культурно-исторических районов Алматы, пронестись вместе с пелотоном по сияющим улицам мегаполиса, а затем подняться на легендарный высокогорный каток "Медео". Именно поэтому организаторы из года в год стараются составить маршрут "Тура Алматы" так, чтобы максимально охватить основные достопримечательности города.

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