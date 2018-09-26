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"Находятся в розыске". Алматинский десантник помог задержать автоворов

Находятся в розыске. Алматинский десантник помог задержать автоворов

Фото : Пресс-служба Десантно-штурмовых войск26 сентября 2018, 14:58

Специалист-водитель роты подвоза боеприпасов войсковой части 12881 Десантно-штурмовых войск рядовой Шахзат Гаппаров помог задержать автоворов, находящихся в розыске, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Десантно-штурмовых войск, Гаппаров возвращался домой из гостей далеко за полночь. Он задержался у подъезда и заметил четверых молодых людей, рассматривающих припаркованные во дворе автомобили. Рядовой внимательно наблюдал за их действиями. Убедившись в их намерениях, он не стал вступать в конфликт, а вызвал наряд полиции.

Наряд полиции задержал четверых молодых людей и доставил в Управление полиции Ауэзовского района.

Позже в войсковую часть полиция направило благодарственное письмо из которого выяснилось, что задержанные долгое время находились в розыске, а рядовой Гаппаров смог предотвратить кражу.


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